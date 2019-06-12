Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 azalarak 379,53 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 gerileyerek 12.124,87 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 azalışla 7.378,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 düşüşle 5.388,65 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 kayıpla 20.508,52 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 gerilemeyle 9.256,50 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa tarafında bugün makro ekonomik veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, avro/dolar paritesinin seyrinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelen açıklamaların takip edildiğini bildirdi.

ECB yetkilileri, dün düşük enflasyon beklentilerinin fiyat istikrarı hedefinin yakalanmasını zorlayacağı, gerektiğinde sözle yönlendirmenin güçlendirilebileceği, faizlerin indirilebileceği ve parasal genişlemenin yeniden başlatılabileceği açıklamasında bulunurken, bugün de enflasyonun hedef civarında seyretmemesi ve ekonomide mevcut aşağı yönlü gidişatın sürmesi durumunda bankanın daha fazlasını yapabileceği mesajını verdi.

Kaynak: AA