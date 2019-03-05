Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artışla 375,20 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 azalışla 11.584,17 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 kazançla 7.138,17 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 11.589,28 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kazancıyla 9.274,14 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 20.710,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın ticaret savaşının farklı alanlara da yayılarak daha uzunca bir süre gündemi meşgul edeceği endişeleri, uluslararası pay piyasalarında karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde perakende satışlar ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA