Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 artışla 366,48 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83 primle 11.260,20 puan oldu.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 kazançla 7.215,32 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazancıyla 5.074,26 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,37 artışla 9.015,30 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,30 kazançla 20.049,50 puanda seyrediyor.

ABD ile Çinli yetkililer arasında Pekin'de devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, dünya borsalarının pozitif görünümünü korumasını sağlıyor. ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifesi artırımları konusunda varılan "ateşkes", 1 Mart'ta dolacak. Pekin'deki görüşmelerden nihai bir anlaşma çıkmasa da ABD Başkanı Donald Trump'ın, gelişmelerden memnun olduğu ve "ateşkes" süresini uzatabileceği yönündeki açıklamaları yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

Avrupa'da, Belçika'daki grevler, İspanya'daki erken seçim beklentileri, İtalya'nın bankacılık sistemine ilişkin endişeler ve tahminlerin altında kalan makro ekonomik verilere karşın piyasalar pozitif seyrini sürdürmeye devam ediyor.

Analistler, bugün açıklanacak Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, Brexit gelişmelerinin de halen yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA