Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.



Dünkü düşüşlerin ardından bugün açılışta etkisini artıran tepki alımları, Avrupa borsalarının güne pozitif bir başlangıç yapmasını sağladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 352,68 puan oldu. Almanya'da DAX endeksi, yüzde 0,66 değer kazanarak 11.138,40 puana çıktı.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 artarak 6.958,32 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 4.942,80 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,97 kazançla 18.652,42 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,57 primle 8.917,00 puanda seyrediyor.

Analistler, Avrupa'da İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini, bugün ABD'de açıklanacak yoğun veri akışının takip edileceğini belirtti.