Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından Stoxx Europe 600 önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 355,11 puan, oldu. Almanya'da ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi verisinin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,3 artarak beklentileri karşılamasına karşın DAX endeksi de yüzde 0,78 değer kaybıyla 11.157,39 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 azalarak 6.977,32 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşüşle 4.956,85 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 azalışla 18.745,36 puanda, İspanya'da IBEX endeksi de yüzde 0,46 kayıpla 8.966,80 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avro Grubu Başkanı Mario Centeno'nun, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesindeki konuşması ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney'in açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin İngiltere Başbakanı Theresa May'in söylemlerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.