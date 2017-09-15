Avrupa borsaları Kuzey Kore'nin bugün yaptığı füze denemesinin ardından güne negatif başladı.



Kuzey Kore'nin bugün başkent Pyongyang'dan "belirlenemeyen" bir füze fırlattığı açıklamalarının ardından Avrupa borsaları güne negatif bir başlangıç yaptı. Analistler yapılan füze denemesinin piyasaları baskıladığına dikkati çekerek, konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanacağını hatırlattı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,20 azalarak 381,07 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 7.265,65 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,02 değer kaybıyla 12.537,78 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 azalışla 5.221,81 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 gerilemeyle 10.314,50 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,05 düşüşle 22.267,78 puanda seyrediyor.



Analistler, bugün Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.