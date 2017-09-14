Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.



Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 azalarak 381,04 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 7.371,82 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 12.528,4 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.207,71 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 10.357,10 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de 22.230,0 ile önceki kapanışının hemen altında seyrediyor.



Analistler, Avrupa tarafında bugün İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirterek, 1,1867 ile son 10 günün en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti. BoE'nin bugünkü toplantıda, yüzde 0,25 olan politika faizi ve 435 milyar sterlin olan varlık alım hedefinde değişiklik yapması beklenmiyor.