Avrupa Birliğinden Bingazi'de tutuklu bir gazetecinin serbest bırakılması çağrısı
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Avrupa Birliğinden Bingazi'de tutuklu bir gazetecinin serbest bırakılması çağrısı

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu, ülkenin doğusundaki Bingazi'de askeri mahkeme tarafından 15 yıl hapse mahkum edilen gazeteci İsmail Ebu Zeribe'nin hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliğinden Bingazi'de tutuklu bir gazetecinin serbest bırakılması çağrısı
01.08.2020 20:15 | Son Güncelleme: 01.08.2020 20:36

Libya'daki Avrupa Birliği (AB) Misyonu, ülkenin doğusundaki Bingazi'de askeri mahkeme tarafından 15 yıl hapse mahkum edilen gazeteci İsmail Ebu Zeribe'nin hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Misyondan yapılan yazılı açıklamada, askeri mahkemenin iki yıl tutukluluğun ardından Ebu Zeribe'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırmasının endişeyle takip edildiği belirtildi.

Bingazi'deki yetkililere gazeteciyi derhal serbest bırakmaları, temel haklara ve ifade özgürlüğüne saygı duymaları çağrısı yapılan açıklamada, gazetecinin ne ile suçlandığına dair bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), dün Libya'nın doğusundaki Bingazi'de askeri mahkeme tarafından 15 yıl hapse mahkum edilen gazeteci İsmail Ebu Zeribe'nin serbest bırakılmasını istemişti.

Ülkenin doğusundaki milis güçlerine liderlik yapan darbeci Halife Hafter'in kontrolündeki bölgelerde insan hakları, fikir ve ifade özgürlüğü gibi konularda yoğun ihlaller yaşanıyor.

Kaynak: AA

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