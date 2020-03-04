Avrupa Birliği yetkilisi koronavirüse yakalandı
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Avrupa Birliği yetkilisi koronavirüse yakalandı

Avrupa Birliği'ne ait birim olan Avrupa Savunma Ajansı'ndan bir yetkilinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

04.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:47
Avrupa Birliği yetkilisi koronavirüse yakalandı

'ne ait birim olan Avrupa Savunma Ajansı'ndan bir yetkilinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Avrupa Savunma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 29 Şubat'ta koronavirüs semptomlarını gösteren yetkilinin, evinde karantina altında olduğu belirtildi. Yetkilinin kimliği açıklanmazken; yakın zamanda İtalya'nın Milan kentinde ve Cortina bölgesinde bulunduğu, 23 Şubat'ta Brüksel'e dönüş yaptığı bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: DHA

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