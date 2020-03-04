Avrupa Birliği yetkilisi koronavirüse yakalandı
Avrupa Birliği'ne ait birim olan Avrupa Savunma Ajansı'ndan bir yetkilinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Avrupa Birliği'ne ait birim olan Avrupa Savunma Ajansı'ndan bir yetkilinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Avrupa Savunma Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 29 Şubat'ta koronavirüs semptomlarını gösteren yetkilinin, evinde karantina altında olduğu belirtildi. Yetkilinin kimliği açıklanmazken; yakın zamanda İtalya'nın Milan kentinde ve Cortina bölgesinde bulunduğu, 23 Şubat'ta Brüksel'e dönüş yaptığı bilgisi paylaşıldı.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA