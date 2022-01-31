Avrupa Birliği Yemen ekonomisini desteklemek için proje başlattı

Avrupa Birliğinin (AB) savaş nedeniyle büyük bir darboğazdan geçen Yemen ekonomisini desteklemek için yeni bir proje hayata geçirdiği bildirildi.

Yemen'deki AB Misyonu, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB Misyonu finansmanı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Yemen hükümetinden temsilcilerin iş birliğiyle Yemen ekonomisinin desteklenmesi ve dayanıklılığın artırılması için proje başlatıldığı ifade edildi.

Söz konusu projeyle, ekonomide yeniden yapılanma, ekonomik aktörlerin esnekliğinin korunması, bireylerin alım gücünün artırılması, merkezi ekonomi kurumlarının performanslarının iyileştirilmesi ve özel sektör ile kamu arasındaki diyaloğun desteklenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, projenin maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede savaş öncesinde 215 dolar olan Yemen riyali, 7 yıl sonra bugün bin doları aşmış durumda. Yemen riyalinin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle daha önce pek çok kentte gösteriler düzenlenmişti.