Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Yerel Yönetim Uygulamaları" konferansı düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan konferansta, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi hakkında bilgi verdi.

Vergili, kongreye katılımının nasıl gerçekleştiğini, Türkiye Cumhuriyeti adına çıkacak olumsuz bir kararın parlamentoda yapılan oylamada reddi, Türkiye'de yaşayan Kürt vatandaşlarla ilgili yapılan açıklamaları, eski Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'e verdiği cevapları ve demir-çelik sektöründe dünyanın birçok yerinde iş yapmasına rağmen neden Karabük Belediye başkanı olmayı seçtiği konularına değindi.

Kaynak: AA