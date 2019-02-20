Avrupa Birliği ve Macaristan Arasında "Afiş Savaşları"

Avrupa Birliği ile, başta mülteciler konusunda olmak üzere yıllardır görüş ayrılıkları devam eden Macaristan, yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Macaristan basınında çıkan haberlere göre Macar hükümeti, Brüksel'in mülteci politikasını açıkça eleştiren bir afiş kampanyası başlatıyor.

Örnek olarak basına tanıtılan afişte, Macar hükümetinin Avrupa'daki mülteci yanlısı politikanın "akıl babası" olarak tanıttığı Macar asıllı Amerikalı spekülatör George Soros ve Avrupa Birliği Komisyon başkanı Jean Claude Juncker'in kahkaha atan bir fotoğrafı bulunuyor. Fotoğrafın altında da "Brüksel'in ne yapmak istediğini bilmek sizin de hakkınız" ibaresi bulunuyor.

Afiş, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin üye ülkelerin ulusal sınırlar üzerindeki egemenlik haklarını zayıflatmak ve dolayısıyla Avrupa'ya göçmenlerin girişini kolaylaştırmak istediğini öne sürüyor.

Macar hükümetinin AB komisyon başkanını da hedef alarak başlattığı bu kampanya Brüksel tarafından tepkiyle karşılandı.

Komisyon sözcüsü Natasha Bertaud, afişi "böylesi gülünç bir komplo iddiasının kamuoyuna sunulmasını ürküntü verici" diye yorumladı.

Sözcü, Brüksel'in böylesi bir gelişmeye sessiz kalamayacağını da belirterek Avrupa Birliği'nin ilk etapta afişe afişle karşılık vereceğini duyurdu. Ardından Avrupa Birliği'nin afişlerini tanıttı.

Söz konusu afişler, "ileri sürüldüğü gibi biz onlar ayrımının olmadığını, Macaristan'ın da karar alınan masada oturduğunu ve Avrupa Birliği'nin hiçbir şekilde üye ülkelerin sınır güvenliğine zarar vermek gibi bir niyetinin olmadığını" vurguluyor.

Salı günü Brüksel'de yapılan AB Bakanları toplantısında, Macaristan'a karşı yaptırımları içeren ünlü yedinci maddenin uygulanması konusu da ele alındı.

Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen AB Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Macar hükümetinin bu yeni propaganda kampanyasının "Durum bu kadar ciddi olmasa son derece gülünç olarak tanımlanabileceğini" söyledi.

Uzmanlar, Macar hükümetinin bu yeni kampanyasının mayıs sonunda yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine yönelik bir çalışma olduğu kanısındalar.

Seçmenlerdeki milliyetçi duyguları körüklemeye yönelik kampanyanın AP seçimlerinde mülteci karşıtı Macar hükümetine birkaç puan getirebileceği görüşünü vurgulayan uluslararası siyaset uzmanları, bu seçimlerde Avrupa'nın tüm ülkelerinde mülteci karşıtı ve milliyetçi partilerin güçleneceğini öngörüyorlar.

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