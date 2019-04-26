Avrupa Birliği Vatandaşları Yargı Bağımsızlığına Güvenini Yitiriyor

Avrupa Birliği Vatandaşları Yargı Bağımsızlığına Güvenini Yitiriyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yaklaşık 3'te ikisinde vatandaşlar, kendi ülkelerinin ulusal hukuk sistemine ve yargı bağımsızlığına güvenmiyor

Avrupa Birliği Vatandaşları Yargı Bağımsızlığına Güvenini Yitiriyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yaklaşık 3'te ikisinde vatandaşlar, kendi ülkelerinin ulusal hukuk sistemine ve yargı bağımsızlığına güvenmiyor.

Yargı bağımsızlığına duyulan güvensizlik özellikle de siyasilerin hukuka müdahaleleri nedeniyle son bir yılda daha da geriledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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