Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bazı partiler "AB'nin tek devlet olması" fikrine karşı bildiri imzaladı
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Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bazı partiler "AB'nin tek devlet olması" fikrine karşı bildiri imzaladı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bazı partiler 'AB'nin tek devlet olması' fikrine karşı bildiri imzaladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

Polonya Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı (PiS) Jaroslaw Kaczynski, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 10 partinin "AB'nin tek devlet olması" fikrine karşı çıkan bildiriye imza attığını söyledi.

Polonya Hukuk ve Adalet Partisi Genel Başkanı (PiS) Jaroslaw Kaczynski, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 10 partinin "AB'nin tek devlet olması" fikrine karşı çıkan bildiriye imza attığını söyledi.

Kaczynski, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin geleceğinin tartışıldığını ama bu tartışmanın hedefinin net olmadığını ifade etti.

Birlik üyesi ülkelerden aralarında aşırı sağcı partilerin de bulunduğu 10 partinin bildiri hazırladığını belirten Kaczynski, bildiride AB fikrinin desteklediğini ancak "AB'nin tek devlet olması" fikrine karşı çıkıldığını kaydetti.

Kaczynski, tek devlet olma fikrinin derin ve kalıcı bir krize neden olacağını öne sürerek, "Ortak bildiride belirtilen girişim, Avrupa'nın geleneklerini, uluslarını, çeşitliliklerini ve zenginliklerini korumanın yanı sıra bugüne kadarki iş birliğini sürdürmek, serbest dolaşımı, ekonomik, bireysel ve demokratik özgürlükleri korumak isteyen herkese destek anlamı taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

PiS partisinin yanı sıra Macaristan'dan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz), Fransa'dan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), İtalya'dan aşırı sağcı Lig ile İtalya'nın Kardeşleri partisi ve İspanya'dan aşırı sağcı Vox partisi bildiriye destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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