Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede aşılama çalışmaları başladı
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Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede aşılama çalışmaları başladı

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede aşılama çalışmaları başladı

Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi dün itibari ile aşı çalışmalarına başladı.

Sağlık çalışanları, ileri yaş grubu ve bakım evinde yaşayanlar Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunu oldu. Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı ve CEO'su olduğu BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı, 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı.

Almanya'da BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ilk olarak Magdeburg kenti yakınlarındaki Halberstadt bölgesinde bulunan bir yaşlı bakım evinde kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı. Öte yandan, bakım merkezindeki 50 kişiye de aşı yapıldığı belirtildi. Almanya, 80 yaşın üzerindeki risk grubu ve sağlık çalışanlarına öncelikli olarak aşı yapmayı planlıyor.

Kaynak: Tourism Today

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