Avrupa Birliği Ülkelerinin Büyükelçileri Hatay'da

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri temaslarda bulunmak üzere Hatay'ın Antakya ilçesine gelerek tarihi ve kültürel öneme sahip mekanları gezdi. Aralarında 20 Büyükelçinin 'de olduğu heyet ilk olarak Hatay Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Heyet Daha sonra Hristiyanlığın en önemli mekanlarından dünyanın ilk mağara kilisesi Antakya'daki St. Pierre Kilisesi'ne giden büyükelçiler, yapının tarihi hakkında bilgi aldı. Büyükelçiler 2 bin yıl önce Roma döneminde sel ve taşkınlardan korunmak için yapılan su kanalları Titus Tüneli'ni gezdi. Daha sonra Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'ni ziyaret eden büyükelçiler, Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi. Hatay Medeniyetler korosu konserinin ardından Antakya Sanayi Ticaret odasının (ATSO)düzenlediği yemeğe geçen Heyet burada iş adamları ile sohbet etti. Yemekte konuşan ATSO Başkanı Hikment Çinçin, Hatay'ın Türkiye'de şuan Suriyeli yerleşimcilerin en çok obudğu illerden bir tanesi olduğunu ifade etti. Hatay'da kişi başına düşen Suriyelinin yüzde 29 oranında olduğunu ifade eden Çinçin, "Suriyeli misafirlerimizle tüm altyapımızı paylaşıyoruz. Nüfusumuz 18 yılda yaklaşık yüzde 18 arttı. O Yüzden altyapımızda aksaklıklar yaşanıyor ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan altyapı projelerimize destek istiyoruz "dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA