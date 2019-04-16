Avrupa Birliği Ülkelerine En Fazla İltica Talebi Suriye ve Venezuela'dan
Avrupa İltica Destek Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Suriye ve Venezuela dünyada insanlarının Avrupa Birliği'ne en fazla iltica talebinde bulunduğu ülkeler oldu.
Avrupa İltica Destek Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Suriye dünyada Avrupa Birliği'ne en fazla iltica talebinde bulunan insanların ülkesi oldu.
Sadece Şubat 2019'da Avrupa Birliği'ne 57 bin iltica talebi geldiği aktarılırken Şubat 2018'de bu rakam 46 bin idi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com