Avrupa Birliği Ülkelerine En Fazla İltica Talebi Suriye ve Venezuela'dan

Avrupa İltica Destek Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Suriye dünyada Avrupa Birliği'ne en fazla iltica talebinde bulunan insanların ülkesi oldu.

Sadece Şubat 2019'da Avrupa Birliği'ne 57 bin iltica talebi geldiği aktarılırken Şubat 2018'de bu rakam 46 bin idi. Euronews.com'da Görüntüle