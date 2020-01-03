Avrupa Birliği: Türkiye'nin Libya tezkeresini kabul etmesi 'endişe verici'

03.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:24

Avrupa Birliği (AB), Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesinin "endişe verici" olduğunu söyledi.



AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, yaptığı yazılı açıklamada, Libya krizine askeri yollardan çözüm bulunamayacağını belirterek, sahada çatışan taraflara destek vermenin ülkenin ve bölgenin istikrarsızlaşmasından öte bir fayda sağlamayacağı değerlendirmesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle