Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan Başkan Büyükerşen'e Ziyaret

20.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:53

Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi alan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, Eskişehir'in şehircilik anlamında Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu dile getirdi. Hafta sonunu Eskişehir'de değerlendirecek olan Fricke, şehrin yeni turizm merkezlerinden biri olan Odunpazarı Modern Müze'yi ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni de ziyaret edeceğini belirtti.

Eskişehir'deki şehircilik çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Büyükerşen, Eskişehir'in kültür, sanat ve festivaller şehri olduğunun altını çizdi. Tematik parklar, müzeler, sanat galerileri başta olmak üzere hayata geçirdikleri birçok proje sonrası Eskişehir'in turizm potansiyelinin büyük oranda arttığını ifade ederek Alexander Fricke'ye nazik ziyareti için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler