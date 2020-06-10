Avrupa Birliği temsilcileri Bayraklı'ya gelecek Bayraklı Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen 'Avrupa Hareketlilik Haftası' için başvuru sürecini tamamlayarak, projedeki yerini aldı.

Bayraklı Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen 'Avrupa Hareketlilik Haftası' için başvuru sürecini tamamlayarak, projedeki yerini aldı. Bu yıl 'Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' temasıyla hazırlanan program kapsamında 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Türkiye'de Belediyeler Birliği koordinasyonunda 2002 yılından bu yana düzenlenen etkinliklerde belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, bisiklet ve yaya yollarıyla alternatif ulaşım metotlarının da teşvik edilmesi hedefleniyor. Hafta boyunca; bisikletle veya yürüyerek işe gelme, eğitim seminerleri, bisiklet turlar, film gösterimleri, arabasız bir gün gibi çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.

En 'farkında' belediyeye ödül

Avrupa Birliği temsilcilerinin de katılacağı proje kapsamında hafta boyunca sürdürülebilir hareketliliğe ilişkin en fazla farkındalığı sağlayan belediyelere Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ödül verilecek. Etkinliklere 15 ülkeden 220 belediye katılacak.

Türkiye'den katılacak belediyeler

Türkiye'den şu ana kadar 10 kentin başvurusunun kabul edildiği organizasyonda Ankara ve Çanakkale Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte İstanbul'un Beykoz, Pendik, Sultanbeyli, İzmir'in Bayraklı, Afyon'un Dinar, Nevşehir'in Ortahisar, Lüleburgaz'ın Ahmetbey ve Bartın'ın Amasra ilçeleri organizasyonda yer alacak. - İZMİR

Kaynak: İHA