Avrupa Birliği: Tarihin En Sıcak Haziran Ayı Geride Kaldı

Avrupa Birliği'nin uydu ajansı, geçtiğimiz haziran ayının bu zamana kadarki en sıcak haziran ayı olduğunu bildirdi. C3S'den alınan verilere göre 2019 Haziran'ın ortalama küresel sıcaklıkları, bu zamana kadarki en yüksek seviyesini gördü. Verilerde ortalama sıcaklığın 2 derece üstüne çıkılırken; Fransa, Almanya ve İspanya'nın kuzeyindeki sıcaklıkların normalden 6 ila 10 derece fazla olduğu belirtildi.

İklim uzmanları, iklim değişikliği sonucunda özellikle geçtiğimiz hafta, sıcaklıkların rekor seviyelere çıkmasına neden olan bir sıcak hava dalgası oluştuğunu belirtti. Sıcak hava dalgasının sonucunda Fransa'da 45,9 dereceyle rekor sıcaklık kaydedilirken; İspanya'daki sıcaklıklar da 40 derecenin üzerine çıktı.

Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti de geçtiğimiz hafta rekor sıcaklıklarla karşılaştı.

C3S'nin açıklamalarına göre sıcak hava dalgalarını direkt olarak iklim değişikliğiyle ilişkilendirmek zor olsa da bu denli sıcaklıkların küresel ısınma sonucunda daha yaygın olacağı belirtildi.

C3S'nin başında buluna Jean-Noel Thepaut, konuya ilişkin "Yerel sıcaklıklar, öngördüğümüz sıcaklıklardan düşük ya da yüksek olsa da elimizdeki veriler, Avrupa'nın güneybatısında bulunan alanlardaki sıcaklıkların haziran ayında beklenmedik derecede yüksek olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.