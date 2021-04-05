Avrupa Birliği sertifika programı ilgi çekti
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Avrupa Birliği sertifika programı ilgi çekti

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Avrupa Birliği sertifika programı ilgi çekti

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Merkezi ve Jean Monnet Kürsüsü, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye ile Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği (TANDEM) iş birliğiyle AB Sertifika Programı düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Merkezi ve Jean Monnet Kürsüsü, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Türkiye ile Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği (TANDEM) iş birliğiyle AB Sertifika Programı düzenlendi. AB ile ilgili konularda farklı kesimlerden gelen katılımcıları bir araya getiren ve bilgi paylaşımına olanak tanıyan AB Sertifika Programı, ücretsiz ve çevrimiçi olarak 5 gün boyunca sürdü.

Türkiye-AB ilişkileri, Brexit, Yeşil Mutabakat, AB Göç Politikası, AB Dış Güvenlik Politikası gibi önemli konuların ele alındığı etkinlik, Türkiye'nin birçok yerinden yaklaşık 200 katılımcıyı bir araya getirdi. Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Direktörü Walter Glos ile Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Gökay Özerim'in açılış konuşmalarıyla başlayan ve geçen hafta boyunca süren etkinliğe, Prof. Dr. Nail Alkan, Prof. Dr. Çınar Özen, Doç. Dr. Çiğdem Nas, Doç. Dr. Başak Yavcan, Doç. Dr. Sinem Kocamaz, Dr. Altuğ Günar ve Dr. Levent Ersin Orallı sunumlarıyla katkı sağladı.

Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Direktörü Walter Glos, açılış konuşmasında Yaşar Üniversitesine, 124. kez düzenlenen bu programa katkısı için teşekkür ederek, 25 Mart 2021'de gerçekleştirilen AB Zirvesi'nin sonuçları ışığında ikili ilişkileri ve Türkiye ile AB arasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Walter Glos, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin büyük ölçüde ekonomi, enerji, ulaşım ve göç yönetimi gibi mevcut zorluklarda iş birliğine bağlı olduğunu vurguladı. Glos, Türkiye'nin üyelik süreci devam ederken, tüm katılımcıların AB ile ilgili her konuda detaylı bilgi alabildiği bu sertifika programının önemine de işaret etti.

Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü ve Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Gökay Özerim de, üniversitelerin AB ile ilgili bilginin üretiminde ve paylaşımındaki önemine değindi. Doç. Dr. Özerim, eğitim olanakları, araştırmaları ve projeleri ile bu konuda Türkiye'nin en aktif üniversiteleri arasında yer alan Yaşar Üniversitesinin Avrupa eğitim ve araştırma alanına tam olarak bütünleşmiş ve öğrencilerine de bu kapsamda geniş olanaklar tanıyan bir kurum olduğunu vurguladı. - İZMİR

Avrupa Birliği sertifika programı ilgi çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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