Avrupa Birliği seçim sonuçları: Hollanda'da aşırı sağ karşısında sosyalistlerden sürpriz galibiyet

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitmeye başladı.

İlk oy verme işlemi perşembe günü Hollanda ve İngiltere'de tamamlandı. Cuma günü de İrlandalı ve Çekyalılar sandık başına gitti. Euronews.com'da Görüntüle