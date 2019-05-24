Avrupa Birliği seçim sonuçları: Hollanda'da aşırı sağ karşısında sosyalistlerden sürpriz galibiyet
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitmeye başladı. Aşırı sağın yükselişte olduğu Hollanda'da Avrupa Sosyalistler Partisi sürpriz bir şekildi birinci çıktı
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, aşırı sağ partilere desteğin arttığı bir dönemde Avrupa Parlamentosu seçimleri için 23-26 Mayıs tarihlerinde sandık başına gitmeye başladı.
İlk oy verme işlemi perşembe günü Hollanda ve İngiltere'de tamamlandı. Cuma günü de İrlandalı ve Çekyalılar sandık başına gitti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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