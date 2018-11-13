Avrupa Birliği Sayıştayı, Türkiye'nin Suriyeli Mültecilere Yardımını Gaz Ardı Etti

BRÜKSEL (İHA) – Avrupa Birliği Sayıştayı, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere harcadığı 31 milyar Euro'yu göz ardı ederek AB tarafından gönderilen 1 milyar 100 milyon Euro konusunda tereddütleri bulunduğunu açıkladı. AB Sayıştayı, konuyla ilgili yayımladığı raporda, Türkiye'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Brüksel tarafından gönderilen paradan yararlanan kişilerin isim ve adreslerinin kendilerine bildirilmemesinden şikayetçi olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği Sayıştayı, Türkiye'deki Suriye göçmenler için gönderilen paralar hakkında açıklamada bulundu. AB Sayıştayı yayımladığı raporunda Türkiye'nin Suriyeli mültecilere harcadığı 31 milyar Euro'yu göz ardı ederek AB tarafından gönderilen 1 milyar 100 milyon Euro konusundaki endişelerini aktardı. Raporda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'deki veri koruma yasası gereğince yardım alan Suriyelilerin isim ve adreslerinin verilmediği açıklandı. Raporu hazırlayan uzmanlardan Bettina Jocobsen, yaptığı açıklamada, Türkiye'den bu konuda yeterli bilgi alınamaması sebebiyle Avrupa Komisyon ve Sayıştayının AB tarafından yapılan yardımları takip edemediğini, verilen paranın tamamının göçmenlere ulaşmaması gibi bir risk bulunduğunu ileri sürdü. Jacobsen, Türkiye'de yapılan yardımın iyi harcandığı konusunda bir şüphelerinin bulunmadığını ancak bu yardımdan daha fazla verim alabileceklerini düşündüklerini belirtti. - BRÜKSEL