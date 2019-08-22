Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı
Avrupa Birliği, Rusya’nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı.Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın G7 zirvesine davet edilmesine açık kapı bırakan mesajlarına Brüksel’den yanıt geldi.
22.08.2019 13:15
Avrupa Birliği, Rusya'nın G7 liderler zirvesine koşulsuz davet edilmesine karşı olduğunu açıkladı.
Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın G7 zirvesine davet edilmesine açık kapı bırakan mesajlarına Brüksel'den yanıt geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com