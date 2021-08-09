Avrupa Birliği Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa Birliği Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Avrupa Birliği Projesinin Açılış Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan, "Building a Learning Culture for the Digital World" isimli Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA226-KA227) projesinin açılış ve tanıtım toplantısı, 2-4 Ağustos 2021 tarihleri arasında Didim'de gerçekleşti.

Üniversitemiz ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen projenin açılış toplantısına, Türkiye'den Üniversitemiz ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yurt dışından ise İtalya ve Fransa'dan gelen partner eğitim kurumları temsilcileri katıldı. Projenin Yunanistan partner kurumu ise toplantıya online olarak katkıda bulundu.

Kaynak: Habermetre