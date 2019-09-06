Avrupa Birliği ortak anti-terör veri tabanı oluşturdu

Avrupa Birliği ortak anti-terör veri tabanı oluşturdu

Avrupa Birliği yargısal işbirliği ajansı Eurojust, Perşembe günü yeni bir anti-terör veri tabanı oluşturduğunu duyurdu. Bu veri tabanı ile AB üyesi ülkeler arasında olası terör saldırılarının önlenmesi için bürokratik formaliteleri sınırlı, hızlı ve verimli veri paylaşımı yapılacak.

06.09.2019 17:30
Avrupa Birliği ortak anti-terör veri tabanı oluşturdu

Avrupa Birliği (AB) yargısal işbirliği ajansı Eurojust, perşembe günü ortak anti-terör veri tabanı oluşturulduğunu duyurdu. Bu veri tabanı ile AB üyesi ülkeler arasında olası terör saldırılarının önlenmesi için hakimler ve savcılar bürokratik formaliteleri sınırlı, hızlı ve verimli veri paylaşımı yapabilecek.


Farklı üye ülkelerde devam eden soruşturmalar ve incelemelere ilişkin bilgiler, yapılan yargılamalar ve ceza alan militanlara ilişkin tüm bilgiler sürekli olarak bu veri tabanına işlenecek ve güncellenecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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