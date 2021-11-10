Avrupa Birliği'nin MODEX Afet Tatbikatı Tekirdağ'da yapılıyor

TEKİRDAĞ (İHA) - Türkiye'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ile 2015 yılında üyesi olduğu Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması tatbikatı, 10-14 Kasım tarihlerinde Tekirdağ'da yapılıyor.

AFAD Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin AFAD aracılığıyla üyesi bulunduğu Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması'nın MODEX Tatbikatı, arama kurtarma ve tıbbi müdahale konusuyla gerçekleştiriliyor. AFAD RED Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi'nin ürettiği deprem senaryosuyla yapılacak Tekirdağ MODEX'e, toplam 7 ülke katılıyor. Türkiye; Avusturya, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın dahil olduğu AB tatbikatına, AFAD koordinasyonunda ev sahipliği yapıyor. Şarköy yakınlarında gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki deprem senaryosunu temel alan Tekirdağ MODEX'e, Avrupa'dan 378 kişi 60 araçla katılıyor. Ulusal ekipler ise Tekirdağ'a 44 ilden bin 337 personel ile katılım sağlıyor.

11 Kasım'da saha uygulamaları başlayacak uluslararası tatbikat kapsamında Enkazda Arama ve Kurtarma, Yüksek Katlardan İndirme, Ulaşım Kazasına Müdahale, Denizde Yangına Müdahale, Vinçten Personel Kurtarma, Hava Aracı ile Kurtarma, Sualtı Kayıp Arama, Enkaz Altında Araç İçinden Kurtarma, Medikal Kurtarma ve Yüksekten İndirme başlıkları bulunuyor.

Tatbikatlara Avrupa'dan gelen ekipler dışında AFAD Başkanlığından yöneticiler ile AFAD uzmanları, AFAD'ın Bursa, İstanbul, İzmir ve Sakarya Arama Kurtarma Birliklerinden arama kurtarma uzmanları katılıyor. Sağlık Bakanlığı UMKE ve SAKOM, Sahil Güvenlik, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İtfaiyesi, AKUT, Afet Çevirmenleri Derneği ile Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı'nın çalışma ve operasyon grupları yer alıyor.

AB MODEX tatbikat serilerinin parçası olan Tekirdağ MODEX'in amacı afet ve acil durumlarda yabancı ekiplerin birbiri ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak. Tatbikatta, ülkeye giriş prosedürleri ve acil durumlara ortak müdahale prosedürleri, tüm katılımcı ülkeler tarafından benimseniyor. Ulaşım imkanları belirleniyor, süre ölçümleri yapılıyor. Ülkelerin iletişim ve bilgi sistemleri entegre çalıştırılıyor, kendi kendine yeterlilik ve birlikte çalışabilme kabiliyetleri geliştiriliyor. Koordinasyon sağlanıyor, uygulamalı eğitim imkanı elde ediliyor ve deneyim kazanımı sağlanıyor.

Tekirdağ il merkezinde 4 farklı noktada saha aktiviteleri yapılacak tatbikata, üst düzeyden izleyiciler katılacak. İzleyiciler arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürü Vali Alain Thirion bulunuyor. Bakan Soylu, Meyer-Landrut ile 12 Kasım'da tatbikatı izleyecek. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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