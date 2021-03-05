Avrupa Birliği'nin Çin aşısı olanlara vize vermeyeceği iddiası
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Avrupa Birliği'nin Çin aşısı olanlara vize vermeyeceği iddiası

05.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:00
Avrupa Birliği'nin Çin aşısı olanlara vize vermeyeceği iddiası

Avrupa Birliği, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı pasaportu uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanırken Çin tarafından üretilen aşıyı olan kişilere vize verilmeyeceği iddiası gündeme geldi. İddialarla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, AB içinde kapsamlı bir tartışmanın henüz yapılmadığını belirtti.

Avrupa Birliği, bu yaz hayata geçirilmesi planlanan aşı pasaportu uygulamasını görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde toplanmıştı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak olan uygulamanın detayları bu toplantıda şekillenirken, Çin tarafından üretilen aşıyı olan kişilere vize verilmeyeceği iddia edildi.

''HENÜZ BÖYLE BİR KARAR YOK''

Türkiye'de de aşılanması başlayan CoronaVac aşısının AB ülkeleri tarafından kabul edilmediği ileri sürülürken Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, iddialara yanıt verdi. Spinant, yaptığı açıklamada onay almamış aşıların durumuna ilişkin AB içinde kapsamlı bir tartışmanın henüz yapılmadığını belirterek hangi aşıyı alacaklarına ülkelerin karar vereceğini söyledi.

Doğruluk Kontrolü
Avrupa Birliği'nin Çin aşısı olanlara vize vermeyeceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Avrupa Birliği, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı pasaportu uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanırken Çin aşısı olanlara vize verilmeyeceği iddia edildi.

İddialarla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, AB içinde kapsamlı bir tartışmanın henüz yapılmadığını belirtti.

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