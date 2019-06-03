Avrupa Birliği'ni yönetecek isimler seçiliyor

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından kritik bir döneme giren Avrupa Birliğinin yüzü değişiyor. Bundan sonra görev dağılımı nasıl yapılacak, aralarında Türklerin de bulunduğu Avrupa Parlamenterleri ne zaman göreve başlayacak?

Önümüzdeki aylarda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Birliği Konseyi olmak üzere 5 Avrupa Birliği kurumunun başkanları değişecek. Euronews.com'da Görüntüle