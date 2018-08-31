Avrupa Birliği'nden Trump'a: "Abd Rotasını Değiştirirse Biz de Aynısını Yapacağız"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ABD'nin otomobil vergilerini arttırması halinde, "ABD rotasını değiştirirse biz de aynısını yapacağız" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, ABD'nin otomobil vergilerini arttırması halinde aynısını yapacaklarını açıklayarak, Alman yayın kuruluşu ZDF'ye konuştu. Juncker yaptığı açıklamada, AB'nin ticaret politikalarını kimsenin belirlemesine izin vermeyeceğini söyleyerek, "ABD anlaşmayı ihlal eder ve otomobil vergilerini arttırırsa biz de aynısını yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin otomobiller üzerindeki vergiyi hafifletme teklifini reddederek, "AB'nin vergi politikaları Çin'e kadar kötü" ifadelerini kullanmıştı. - BERLİN