Avrupa Birliği'nden Tek Kullanımlık Plastiği Yasaklama Önerisi

Avrupa Birliği (AB) çevreyi ve deniz canlılarını korumak amacıyla tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin bir tasarı sundu.

AB'nin tasarısı, kulak temizleme pamuklarından pipetlere, çatal bıçak takımlarından içecek karıştırıcılara sık kullanılan çok sayıda plastiğin yasaklanmasını öngörüyor.

Plastik şişelerin tamamının da 2025'e kadar geri dönüşüm için toplanması isteniyor.

Plastik yasağının yaşama geçmesi için önce AB üyesi 28 ülke ve Avrupa Parlamentosu'nun onayını alması gerek.

6,5 milyar euro tasarruf edilecek





AB ülkeleri bir süredir doğada yüzyıllarca yok olmayan plastik atıkların doğal yaşama verdiği zararın önüne geçmeye çalışıyor.

Bugüne kadar dünya çapında 8,3 milyar ton plastik üretildiği, 6,3 milyar tonunun da atığa dönüştüğü tahmin ediliyor.

Bu atıklar en çok da deniz canlıları için tehdit oluşturuyor.

AB, önerilen plastik yasağının çevre için olası yararlarını şöyle açıklıyor:







Avrupa Konseyi Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, süpermarket raflarında bazı ürünleri yasaklarken, onları daha temiz alternatiflerle değiştireceklerini söyledi.

AB'nin yasak önerisi, özellikle fast-food'ların paketlendikleri plastikler ve tek kullanımlık diğer plastik yemek ürünlerini kapsıyor . Plastik tabaklar ve bardaklar da buna dahil.

Kapsamlı bir yasağın ne zaman uygulamaya geçeceği ise bilinmiyor.



Tasarı onaylanırsa, AB üyesi ülkelerin tek kullanımlık plastik ürünleri günlük hayatlarından neredeyse tamamen çıkarmaları gerekecek.

Tüketiciler, satın aldıkları ürünün ne kadar plastik atığa neden olduğunu etiketlerin üzerinde görebilecek.

Plastik üreticileri, aldıkları eğitimlerde sürdürülebilir malzemeleri kullanmaları için teşvik edilecek, bazı üretici şirketlerden de plastik atıkların temizlenmesi için ayrılan maliyete katkı sağlaması istenecek.