Avrupa Birliği'nden Şanlıurfa'daki dezavantajlı ailelere destek
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Avrupa Birliği'nden Şanlıurfa'daki dezavantajlı ailelere destek

Avrupa Birliği'nden Şanlıurfa'daki dezavantajlı ailelere destek
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından dezavantajlı ailelere 490 gıda paketi dağıtılacak.

Şanlıurfa'da, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından dezavantajlı ailelere 490 gıda paketi dağıtılacak.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) AB Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Türkiye Delegasyonu, bilgi merkezleri ağı ile 19 ilde gıda paketlerinin 30 bin kişiye ulaştırılacağı belirtildi.

Ramazan ayının ruhunu yaşatmayı amaçlayan yardımlar yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen Türk ve Suriyeli ailelere dağıtılacak.

Bu kapsamda, Şanlıurfa'da, AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Erol Yüncü tarafından organize edilen 490 gıda paketinin dağıtımı 4 Mayıs'ta başladı. Merkez Eyyübiye ve Haliliye başta olmak üzere farklı ilçelerde yapılan dağıtımın 9 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, ramazan ayının İslam alemi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ramazan ayında herkesin yardıma muhtaç insanlara destek olmak için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydeden Meyer-Landrut, "Bu düşünceyle, AB Delegasyonu, pandemi döneminde durumları daha da kötüleşen yardıma muhtaç ailelere ulaşmaktan memnuniyet duymaktadır. Ülke genelindeki AB Bilgi Merkezleri ağı sayesinde gıda paketlerimizin dağıtımı Ramazan ayı sonuna kadar devam edecektir. Bu hediye paketleriyle Ramazan Bayramını ve yaklaşan 9 Mayıs Avrupa Günü'nü hep birlikte kutlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle bölgedeki yerel ortaklarımıza gösterdikleri işbirliği için teşekkür ediyor ve bu mübarek ayda en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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