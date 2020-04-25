Avrupa Birliği'nden Libya'da ateşkes için ortak çağrı Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanlarıyla Avrupa Birliği'nden üst düzey diplomatlar, Ramazan vesilesiyle Libya için ortak insani ateşkes çağrısı yaptı.

Fransa, Almanya ve İtalya dışişleri bakanlarıyla Avrupa Birliği'nden üst düzey diplomatlar, Ramazan vesilesiyle Libya için ortak insani ateşkes çağrısı yaptı. Cumartesi günü yayımlanan ortak bildiride, "Sesimizi Libya için insani ateşkes çağrısı yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Stephanie Turco Williams'ın sesiyle birleştirmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com