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Avrupa Birliği'nden hibe destekli süt toplama aracı

Avrupa Birliği'nden hibe destekli süt toplama aracı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Süt Toplama Birliği'nin hizmetlerinde kullanılmak üzere, yüzde 60 hibe destekli 10 adet süt toplama aracı ve süt toplama kazanı hizmete alındı.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Süt Toplama Birliği'nin hizmetlerinde kullanılmak üzere, yüzde 60 hibe destekli 10 adet süt toplama aracı ve süt toplama kazanı hizmete alındı.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği Destek Programı (IPARD) kapsamında yüzde 60 hibe destekli alımı yapılan araç ve kazanların hayırlı olmasını diledi. Kulat " Avrupa Birliği'nden alınan bu hibenin ilçemize kazandırılmasında emeği olanlara teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Avrupa Birliği'nden hibe destekli süt toplama aracı

Avrupa Birliği'nden hibe destekli süt toplama aracı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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