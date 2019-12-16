Avrupa Birliği'nde saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 3,1; Türkiye'de yüzde 23,9 arttı
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Avrupa Birliği'nde saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 3,1; Türkiye'de yüzde 23,9 arttı

16.12.2019 19:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:37
Avrupa Birliği'nde saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 3,1; Türkiye'de yüzde 23,9 arttı

'nde (AB) 2019 yılının üçüncü çeyreğinde iş gücü maliyeti bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,1 artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın yayınladığı verilere göre bu artış Euro Bölgesi'nde yüzde 2,6 olarak kaydedildi.


2019'un ikinci çeyreğinde AB'de bu oran yüzde 3,2, Euro Bölgesi'ndeyse yüzde 2,8 olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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