Avrupa Birliği'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 80'i aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstererek yüzde 80,7'ye ulaştı.

28 ülkeden oluşan AB'de 2018'in son çeyreğinde yüzde 80 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 80,7'ye çıktı. Euronews.com'da Görüntüle