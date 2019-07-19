Avrupa Birliği'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 80'i aştı

Avrupa Birliği'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 80'i aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstererek yüzde 80,7'ye ulaştı.

Avrupa Birliği'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 80'i aştı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği'nde (AB) kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2019 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre artış göstererek yüzde 80,7'ye ulaştı.

28 ülkeden oluşan AB'de 2018'in son çeyreğinde yüzde 80 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 80,7'ye çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et