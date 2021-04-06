Avrupa Birliği'nde işsizlik Şubat'ta yüzde 7.5

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) işsizlik Şubat ayında, aylık bazda değişmeyerek yüzde 7.5 olarak belirlendi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Avrupa Birliği'nde (AB) işsizlik Şubat ayında, aylık bazda değişmeyerek yüzde 7.5 olarak belirlendi. Eurostat verilerine göre, AB'de işsizlik Şubat'ta yıllık bazda ise 1.0 puan yükseldi.

Euro bölgesinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik Şubat ayında, aylık bazda değişmeyerek yüzde 8.3 olarak ölçüldü. Eurostat verilerine göre, Euro bölgesinde işsizlik Şubat'ta yıllık bazda ise 1.0 puan yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında en yüksek işsizlik yüzde 16.1 ile İspanya'da, yüzde 10.2 ile İtalya'da belirlenirken, Polonya ve Çekya, Şubat ayında işsizlik oranları sırasıyla yüzde 3.1 ve yüzde 3.2 oranları ile en iyi sonuçları verdi.Sentix GmbH verilerine göre, Nisan ayında Euro bölgesi yatırımcı güvenindeki iyileşme yine beklentileri aştı. Araştırma şirketinin Yatırımcı Güven Endeksi, Ağustos 2018'den bu yana görülen en yüksek düzey olan 13.1'e yükseldi. Mevcut durum endeksi, 14 ayın en iyisi olan -6.5'e yükseldi. Beklenti endeksi ise 34.8'e yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı