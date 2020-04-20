Avrupa Birliği'nde cezaevleri için olağanüstü af başvurusu yapıldı
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Avrupa Birliği, Jean Paul, Avrupa, Güncel

Avrupa Birliği'nde cezaevleri için olağanüstü af başvurusu yapıldı

Avrupa Birliği'nde (AB) cezaevlerinde bulunan mahkumlar için olağanüstü af talebi ile başvuru yapıldı.

20.04.2020 00:10 | Son Güncelleme: 20.04.2020 00:10
Avrupa Birliği'nde cezaevleri için olağanüstü af başvurusu yapıldı

Avrupa Birliği'nde (AB) cezaevlerinde bulunan mahkumlar için olağanüstü af talebi ile başvuru yapıldı.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da 54 kişiden oluşan bir grup cezaevlerinde bulunan mahkumlar için Avrupa Birliği'nden (AB) olağanüstü af talebinde bulundu. Af talebinde bulunan grubun üyeleri 14 Avrupa ülkesinden ve 54 kişiden oluşurken, bu kişilerin arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Başkanı Jean-Paul Costa, Avrupa Komisyonu Eski Üyesi Pascal Lamy, Eski Adalet Bakanı Nikolaos Paraskevopoulos, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Alvares Gil Robles, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Başkan Yardımcısı Françoise Tulkens de yer aldı. Af talebinde bulunan grubun içinde ayrıca İtalyan, Avusturyalı, İsviçreli, İngiliz, Çek ve Portekizli sulh hakimleri, üniversite profesörleri ve eski millet vekilleri de yer aldı.

Grup, AB Kurumlarının Başkanlarından, AB üyesi ülkelerde özgürlüklerinden mahrum bırakılmış mahkumlara geniş bir af çıkarmaları talebinde bulunurken, çıkarılacak affın özellikle en savunmasız grupta yer alan hamile kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve engelliler için acil olarak uygulanması konusunda çağrı yaptılar. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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