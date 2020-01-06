Avrupa Birliği: Libya'da siyasi çözüme odaklanılmalı

06.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:15

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, Libya'daki son gelişmelerin Trablus çevresinde tansiyonun yükselmesine neden olacağını bildirdi.



Türkiye'nin Libya'ya asker göndereceğini duyurmasının ardından bir açıklama yapan Borrell, Libya'da siyasi çözüme odaklanılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca AB yetkilisi, Avrupa Birliği olarak tüm tarafları Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki siyasi sürece dahil olmaya davet etti. Euronews.com'da Görüntüle