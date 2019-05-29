Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'deki üst düzey yöneticileri nasıl seçiliyor ?
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri, Brüksel’deki AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için seferber oldu.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'deki AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için adeta seferber oldu.
Bu seçim sürecinde üye ülkelerin siyasi ve demografik ağırlığı, kadın-erkek eşitliği ve adayların yetenekleri ön plana çıkan başlıca kriterler arasında yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com