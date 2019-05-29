Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'deki üst düzey yöneticileri nasıl seçiliyor ?

Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'deki üst düzey yöneticileri nasıl seçiliyor ?

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri, Brüksel’deki AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için seferber oldu.

Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'deki üst düzey yöneticileri nasıl seçiliyor ?

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'deki AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için adeta seferber oldu.

Bu seçim sürecinde üye ülkelerin siyasi ve demografik ağırlığı, kadın-erkek eşitliği ve adayların yetenekleri ön plana çıkan başlıca kriterler arasında yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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