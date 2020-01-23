Avrupa Birliği, koronavirüs riskini 'düşük'ten, 'orta' seviyeye çıkardı
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Avrupa Birliği, koronavirüs riskini 'düşük'ten, 'orta' seviyeye çıkardı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten", "orta" seviyeye yükseltti.

23.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:34
Avrupa Birliği, koronavirüs riskini 'düşük'ten, 'orta' seviyeye çıkardı

(AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.


AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riski nedeniyle ECDC'nin dün bir toplantı yaptığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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