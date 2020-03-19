Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak
Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.
19.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:28
Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.
Yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com