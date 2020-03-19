Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak - Haber
Koronavirüs, Dünya

Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak

Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.

19.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:28
Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak

Avrupa Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya hazırlanıyor.

Yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin tıbbi malzeme stokunu acil durumlarda kullanabilecekleri ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Korona tedavisinde çığır açacak gelişme! Virüsün gen dizilimi çözüldü Haber
Korona tedavisinde çığır açacak gelişme! Virüsün gen dizilimi çözüldü
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi Haber
Komşuda korkutan vaka! 3 yaşındaki çocukta koronavirüs tespit edildi
Virüsün görülme olasılığı en yüksek ve en düşük kan grupları belli oldu Haber
Virüsün görülme olasılığı en yüksek ve en düşük kan grupları belli oldu
KKTC'de seçimlere koronavirüs engeli! Seçimin yeni tarihi belli oldu Haber
KKTC'de seçimlere koronavirüs engeli! Seçimin yeni tarihi belli oldu
Komşuda koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 12'ye yükseldi Haber
Komşuda koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 12'ye yükseldi
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi Haber
Koronavirüs dünyaca ünlü dergiyi de vurdu! Basılı yayına son verdi
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Kıyamete 28 yıl önce hazırlandı! Yıllardır ailesiyle yeraltında yaşıyor
Kıyamete 28 yıl önce hazırlandı! Yıllardır ailesiyle yeraltında yaşıyor
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs kurbanı genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay!
Koronavirüs kurbanı genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay!
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sinan Akçıl Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Uygun Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Avrupa Birliği koronavirüs nedeniyle stratejik tıbbi malzeme stoklayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 19:10:22. #1.15#
title