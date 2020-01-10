Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, 11 Ocak 2020 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

10.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:17
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor

Konseyi Başkanı , 11 Ocak 2020 tarihinde 'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Michel'in İstanbul'da yapacakları görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir. Ziyaret, Avrupa Birliği'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşımaktadır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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