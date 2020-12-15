Avrupa Birliği Kısa Film Ödülü Diyarbakırlı Yönetmene
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Avrupa Birliği Kısa Film Ödülü Diyarbakırlı Yönetmene

15.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:51

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda, Diyarbakırlı yönetmen İsmail Çeçen'in çektiği, Batman'daki Ilısu Barajı'nın suları altında kalan bir mezarın taşınma hikayesinin anlatıldığı Şin adlı filmi 'en iyi film' seçildi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda, Diyarbakırlı yönetmen İsmail Çeçen'in çektiği, Batman'daki Ilısu Barajı'nın suları altında kalan bir mezarın taşınma hikayesinin anlatıldığı Şin adlı filmi 'en iyi film' seçildi

Avrupa Birliği Kısa Film Ödülü Diyarbakırlı Yönetmene

Kaynak: DailyMotion.com

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