Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'dan ABD'nin Ek Gümrük Vergisine Misilleme

Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik-alüminyum için ek gümrük vergisi uygulama kararına misilleme yapmaya hazırlanıyor.

ABD'nin çelik ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi, bu sabah uygulamaya geçti.

Müttefikleri kararı kınarken, dünyayı ticaret savaşı korkusu sardı.

Trump Mart ayında Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile 6 ülkeyi, yeni çelik ve alüminyum ithalat gümrük vergilerinden muaf tutacağını açıklamıştı.

Ancak Cuma günü ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, müttefikleri kızdıracak ek gümrük hamlesini açıkladı.

Meksika ve Kanada, misilleme olarak bazı ABD menşeli ürünlere ithalat ek gümrük vergisi koymaya hazırlanıyor. İki ülkenin liderleri de hedefteki ABD ürünlerinin listesini hazırladı.



Trump çelik ve alüminyum üreticilerinin ABD'nin ulusal güvenliği için kritik önemde olduğunu söylemiş, küresel piyasalardaki arz fazlasının tehdit oluşturduğunu öne sürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanada ABD için bir güvenlik tehditi değildir" sözleriyle Trump'a tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ı arayarak attıkları adımı "yasadışı" olarak niteledi. Macron AB'nin "sert ve orantılı bir biçimde" ABD'ye karşılık vereceğini söyledi.

Kim nasıl karşılık verecek?

ABD'nin gümrük kararına dökme demir ve barbunya gibi ürünlerin de aralarında bulunduğu 10 sayfalık bir ürün listesiyle misilleme yapan AB, Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında ABD'ye karşı eyleme geçmekle tehdit etti.

Kanada 1 Temmuz'dan itibaren ABD ürünlerine gümrük vergisini yüzde 25'e yükselteceklerini açıkladı. Amerikan çeliği, yoğurt, viski ve öğütülmüş kahve bu ürünler arasında.

Meksika Ekonomi Bakanlığı da çelik, bazı domuz ürünleri, elma, yabanmersini ve peynire yeni gümrük vergisi planını duyurdu.