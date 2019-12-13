Avrupa Birliği: İngiliz parlamentosunun bir an önce Brexit'i oylamasını bekliyoruz
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Avrupa Birliği: İngiliz parlamentosunun bir an önce Brexit'i oylamasını bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'deki erken genel seçimlerde Başbakan Boris Johnson'un zaferi sonrasında, "İngiliz parlamentosunun bir an önce ayrılık anlaşmasını oylamasını bekliyoruz." dedi.

13.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:32
Avrupa Birliği: İngiliz parlamentosunun bir an önce Brexit'i oylamasını bekliyoruz

(AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, 'deki erken genel seçimlerde Başbakan 'un zaferi sonrasında, "İngiliz parlamentosunun bir an önce ayrılık anlaşmasını oylamasını bekliyoruz." dedi.


Brüksel'de gerçekleşen AB Zirvesi'nin ikinci gününde basına açıklamalarda bulunan Michel, Johnson'ı zaferinden ötürü tebrik ederek, AB'nin İngiltere ile gelecekte inşa edilecek ilişkilere hazır olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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