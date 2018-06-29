Avrupa Birliği Göç Konusunda Uzlaştı: Türkiye'ye Maddi Yardım Artırılacak

Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinde ortak mülteci merkezlerinin kurulmasına ve birlik içinde göçmenlerin hareket etmesinin kısıtlanmasına karar verildi.

Liderlerin dokuz saat süren müzakereler sonunda imzaladığı ortak açıklamada, bu merkezler kapsamında yeniden dağıtım ve yerleştirme gibi adımların ülkelerin gönüllüğü esasında yapılacağı kaydedildi.

Aynı zamanda AB sınırlarının daha da güçlendirilmesine, Avrupa'ya göçün engellenmesi için Türkiye, Fas ve Kuzey Afrika ülkelerine daha yüksek miktarda yardım sağlanmasına karar verildi.

Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için verilmesi planlanan 3 milyar euroluk yardım paketinin ikinci diliminin aktarılması kararı alındı.

Afrika göç projelerine ise 500 milyon euro aktarılacak.