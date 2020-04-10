Avrupa Birliği Filistin'e koronavirüsle mücadele için 71 milyon avro tahsis etti
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Avrupa Birliği, Sven Kühn, Filistin, Kudüs, Güncel

Avrupa Birliği Filistin'e koronavirüsle mücadele için 71 milyon avro tahsis etti

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Filistin'e yaklaşık 71 milyon avro değerinde bir mali yardım paketi tahsis ettiğini duyurdu.

10.04.2020 02:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 02:54
Avrupa Birliği Filistin'e koronavirüsle mücadele için 71 milyon avro tahsis etti

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Filistin'e yaklaşık 71 milyon avro değerinde bir mali yardım paketi tahsis ettiğini duyurdu.

AB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin Kudüs temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bugün bir araya geldi. Görüşmede, Sven Kühn von Burgsdorff, salgın ile mücadele için Filistin'e yaklaşık 71 milyon avroluk bir yardım paketi ayrıldığını dile getirdi.

Açıklamada, AB'nin Filistin'de salgın ile mücadele planının, işgal altındaki Filistin topraklarının İsrail'e ekonomik bağımlılığı, Filistinlilere dayatılan hareket kısıtlamaları ve Gazze'deki durumlar sebebiyle uygulanması konusundaki zorlukların farkında olunduğu aktarıldı.

AB'nin yardım paketinin insani yardımları da kapsadığı belirtilen açıklamada, bu pandemiye karşı sosyal ve ekonomik mücadelede Filistin yönetiminin daha hazırlıklı olduğunu vurgulamak için duyurunun oldukça önemli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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