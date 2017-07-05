Avrupa Birliği Dünyanın En Eski Bankasını Kurtarıyor

Avrupa Birliği Monte Paschi Bankası'nın (MPS) 8.1 milyar Euroluk bir operasyon ile yeniden sermayelendirilmesi için yeşil ışık yaktı. Kararın ardından bankanın CEO'su Marco Morelli, Yeniden Yapılanma Planı'nın ayrıntılarını basına ve uzmanlara sundu.



Plana göre İtalyan hükumeti öncelikli olarak dünyanın en eski faal bankasına 5.4 milyar Euro sermaye sağlayacak ve banka toplam sermayenin % 70'ine kadar büyüyecek.



Banka, özel sektörden borçlanarak sermaye yeterliliği sağlayamamıştı. Sonuçta 5 yıllık bir plan çerçevesinde çalışma modelini güçlü ve verimli hale getirecek tedbirleri içeren yeniden yapılandırma planlarını sunarak, İtalya'dan kamu desteği talep etmişti.



Alınan tedbirler çerçevesinde Monte Paschi'de şube sayısı 2000'den 2021 yılında 1.400'e indirilecek. 5 bin 500 kişi de işten çıkarılacak.



AB Komisyonu, İtalya'nın kamu desteği vererek Monte Paschi Bankası'nın sermaye yapısını güçlendirmesine onay verildiğini açıkladı.



Bankanın CEO'su Morelli, yaptığı açıklamada tedbir alınarak bir yeniden sermayeleştirmenin ilk kez olduğunu, bu nedenle sürecin biraz uzayacağını vurguladı.



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Tags: Ekonomi Yeniden yapılanma Banka kurtarıyor İtalya eski Avrupa bankasını Birliği dünyanın Gepost: 05 juli 2017